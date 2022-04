April: daling covid19 op Curaçao, stijging op Aruba en Bonaire

Bijna 1.600 mensen hebben in april een covid-besmetting opgelopen, 1578 om precies te zijn. Bijna 1.800 mensen mochten hun isolatie beëindigen, zodat er nog 355 actieve cases zijn. Begin van de maand was dat 577.

Er is aanzienlijk meer getest dan vorige maand. In maart testten ruim 9500 mensen op covid19, in april waren dat er iets meer dan 12.000. De testratio voor april is 13,1 procent. Dat was in maart 16,2 procent.

Het aantal covid-patiënten in het CMC is teruggelopen naar een. Die ligt op zaal, op de intensive care liggen al twee weken geen patiënten met een covid-infectie.

Zeven mensen overleden aan de gevolgen van covid in april, bijna net zoveel als de maand ervoor (8). Vier in het CMC en drie in een verzorgingstehuis. Het totaal aantal mensen dat sinds het begin van de pandemie aan de ziekte is overleden is 274.

Aruba

795 mensen op Aruba zijn in april positief getest. Bijna twee keer zoveel als in de maand maart (367). De stijging is begonnen in de week van 1 april toen 122 mensen positief testten, Daarna werd het elke week een beetje meer.

Aan het eind van de maand zijn er nog 118 actieve cases. Er liggen vier patiënten in het ziekenhuis, van wie twee op de intensive care in Colombia.

Sinds 28 februari zijn er geen mensen meer overleden aan de gevolgen van covid op Aruba.

Bonaire

Op Bonaire zijn in de maand april 860 mensen positief getest, dat is 344 meer dan in maart. Er werd ook aanzienlijk meer getest dan de maand ervoor: 1403 in april tegen 1019 in maart.

Er zijn nog 54 actieve cases op het eiland. Twee van hen liggen in het ziekenhuis. Er was één covid-gerelateerd sterfgeval in april. Sinds het begin van de pandemie zijn 29 mensen op Bonaire overleden aan de gevolgen van een covid-infectie.