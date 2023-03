Arrestatie in verband met overval op Jan Noorduynweg

WILLEMSTAD – De politie heeft een verdachte gearresteerd in verband met een overval die op 13 januari 2023 plaatsvond op de Jan Noorduynweg. Het Overvalteam verrichte de arrestatie op dinsdagochtend 21 maart 2023 omstreeks 08.35 uur.

De verdachte is een 38-jarige man genaamd G.E.P. en geboren op Curaçao. Na verhoor van de verdachte heeft een assistent-officier van justitie bevolen dat hij in hechtenis blijft in afwachting van verder onderzoek. De arrestatie vond plaats in het kader van een lopend onderzoek naar de overval.

De politie heeft verder geen informatie vrijgegeven over de omstandigheden rond de overval of de arrestatie.

Het onderzoek naar de zaak loopt nog en de politie zal indien nodig meer informatie verstrekken.