Aruba Airport gaat General Aviation Terminal exploiteren

ORANJESTAD – Het stationsgebouw algemene luchtvaart op de Reina Beatrix Internationale luchthaven op Aruba wordt vanaf 1 januari 2023 beheerd en geëxploiteerd door de Aruba Airport Authority.

Vanaf het nieuwe jaar krijgt de terminal de nieuwe naam JET-TNCA. Jet is de voor de hand liggende woordkeuze om het feit weer te geven dat privé vliegtuigen of jets zullen worden behandeld in de terminal op de luchthaven en TNCA is de ICAO code voor de luchthaven van Aruba.

JET-TNCA biedt voor privéjets een stop tussen Noord- en Latijns-Amerika. Klanten kunnen gebruik maken van JET-TNCA’s reizigerslounge en verfrissingsruimte.

Bovendien bieden de toezicht- en coördinatiediensten van JET-TNCA de mogelijkheid om te tanken, catering in te kopen en grondondersteuning te geven. Daarnaast kan er accommodatie en vervoersregelingen worden ingekocht en biedt JET-TNCA Pre-Clearance diensten van de US Customs & Border Protection.