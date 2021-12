Aruba meldt de meeste nieuwe coronabesmettingen

5 Gedeeld

WILLEMSTAD – Afgelopen week kregen 360 mensen op de zes eilanden in het koninkrijk een positieve testuitslag. Dat is een daling van vijf procent vergeleken met een week eerder.

Aruba meldde met 133 nieuwe positieve testuitslagen de meeste nieuwe infecties. De incidentie op Bonaire is afgelopen week fors gedaald van 742 naar 483 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners.

Op Curaçao steeg die licht van 40 naar 55 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners. Op Aruba en Sint Maarten bleef het aantal infecties stabiel. Aruba had 106 positief geteste mensen en Sint Maarten 39 per 100.000 inwoners. Op Saba en Sint Eustatius zijn afgelopen week geen nieuwe infecties gemeld.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures