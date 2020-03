Op Aruba is in twee dagen het aantal bevestigde gevallen van Corona bijna verdubbeld. Maandagochtend stond de teller op negen, dinsdagavond was die opgelopen tot zeventien. Daaronder een medewerker van het ziekenhuis in Oranjestad.

Aruba heeft 106.000 inwoners, vergelijkbaar met de stad Emmen, dat zeven besmettingen kent. De explosieve groei is volgens de minister van Gezondheidszorg op het eiland het gevolg van een andere casedefinitie, waardoor er nu meer getest wordt.