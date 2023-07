Arubaans OM in cassatie tegen uitspraak moord Sayuri

ORANJESTAD – Het openbaar ministerie van Aruba gaat in cassatie tegen de uitspraak van het Hof van 10 juli in de moordzaak waarbij de 19-jarige Sayuri Petronia in 2021 het leven liet.

Het Hof oordeelde in hoger beroep dat het jeugdrecht van toepassing is op de verdachte Izaak Principaal, die destijds 17 jaar oud was.

In eerste aanleg kreeg de jongen onder volwassenenrecht negen jaar en TBS, onder het jeugdrecht is die straf nu gereduceerd tot vier jaar jeugddetentie en twee jaar behandeling in een jeugdinstelling, dat eventueel verlegd kan worden.

Volwassenrecht

De destijds 19-jarige Sayuri Petronia werd in de ochtend van 4 juni 2021 doodgeschoten in een huis aan de Flamboyantstraat in San Nicolas. Principaal werd opgepakt en als volwassene berecht omdat hij een lang strafblad had.

Maar in hoger beroep ziet het Hof op basis van deskundigeberichten dat er bij Principaal mogelijkheden zijn voor pedagogische ontwikkeling. Het Hof stelt ook vast dat hij tijdens de behandeling van de zaak niet de indruk heeft gewekt sociaal-emotioneel volwassen te zijn.

Bovendien merkte het Hof op dat sommige misdrijven in kindergroepen zijn gepleegd en dat peer-pressure, groepsdruk op Principaal niet kan worden uitgesloten.

Het Openbaar Ministerie is het kennelijk niet eens met deze redenering en gaat de zaak nu voorleggen aan de cassatierechter in Nederland. De vader van Sayuri Petronia is van deze beslissing op de hoogte gebracht.