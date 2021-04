Auteur Loekie Morales te zien in Curaçao Storybook

WILLEMSTAD – De bibliotheek van Curaçao heeft een verhaal van kinderauteur Loekie Morales geselecteerd voor haar opname in haar 2021 verhalenboek. Morales woont in Sint Maarten. Het thema van het boek van dit jaar is “Wat Ik Zou Willen Worden”.

Auteurs is gevraagd te schrijven over een kind op Curaçao dat een beroep kiest. Het verhalenboek 2012 van de Nationale Bibliotheek zal dienen als cadeau voor de Kinderboekenweek en zal worden uitgedeeld aan alle basisscholen op Curaçao.