Auto botst tegen elektriciteitspaal, Boka Sami lang zonder stroom

WILLEMSTAD – De wijk Boka Sami moest het gisteren lange tijd zonder stroom doen, nadat een auto een elektriciteitspaal omver had gereden.

De chauffeur had zijn auto net gerepareerd en was een testrondje begonnen, toen het misging. Zijn auto knalde tegen de paal en belandde gedeeltelijk in een tuin. De paal brak, maakte slagzij en de stroomdraden versperde de Kaya Pieternella.

Aqualectra wist de schade nog dezelfde middag te herstellen, maar de bewoners van Boka Sami moesten het zolang zonder stroom doen.