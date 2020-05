Avondklok mogelijk versoepeld

47 Gedeeld

Willemstad – De avondklok wordt mogelijk deze week nog versoepeld. Dat valt op te maken uit de mond van verschillende bewindslieden in het WTC gisteren.

Restaurants en hotels willen graag later open om gasten te ontvangen. Het is nog niet duidelijk hoe de avondklok er dan uit gaat zien, maar later deze week wordt dat in ieder geval bekeken.

Lees ook: