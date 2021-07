Belangrijke oppositiepoliticus in Venezuela gearresteerd

Juan-Guaidó

CARACAS – Oppositiepoliticus Freddy Guevara is maandag op een snelweg in de hoofdstad Caracas in Venezuela aangehouden. Hij wordt verdacht van terrorisme en verraad.

Guevara is een nauw bondgenoot van oppositieleider Juan Guaidó die door de Verenigde Staten en andere landen wordt gezien als de legitieme president van Venezuela. De regering van president Nicolás Maduro en de oppositie zijn zich aan het voorbereiden op onderhandelingen om uit de crisis te komen. Maar Maduro wil eerst dat de oppositie geweld gaat afzweren.

