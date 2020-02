27 Gedeeld

Willemstad – De prijs voor benzine en diesel gaat 3 maart omhoog. Benzine kost nu nog 1,78 per liter. Vanaf dinsdag wordt dat 5 cent meer en betaal je voor een liter 1,83.

Diesel kost nu 1,40. Strakjes is dat 1 gulden 44, vier cent meer per liter aan de pomp. De tarieven voor water en stroom gaan beide omlaag. Daarover later meer.