Benzine gaat deze week hoe dan ook fors omhoog 

WILLEMSTAD – De prijs van benzine stijgt deze week met 16 of 29 cent per liter. De beslissing daarover valt vandaag in de ministerraad, zo meldt de Èxtra.

De hoogte van de prijsstijging is afhankelijk van het scenario dat de overheid volgt. Ofwel het scenario waarin alle beperkingen worden opgeheven en alles terugkeert naar de normaliteit. De prijs stijgt dan met 29 cent. Ofwel het scenario waarin de OB-belasting niet inbegrepen wordt in de groothandelsprijs. In dat geval stijgt de literprijs van benzine 16 cent.

Verleden jaar greep de regering in, toen de brandstoftarieven als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne fors stegen. Bepaalde componenten in de tarieven werden verlaagd en Curoil financierde een deel voor.

Minister Cijntje zegt tegen de extra dat hij voorstander is van een terugkeer naar de oude situatie. In dat geval gaat de prijs deze week met 29 cent per liter omhoog en komt op 2,48 gulden.