Benzine ietsje omlaag, diesel fors omhoog

WILLEMSTAD – De prijs voor een liter benzine gaat dinsdag met drie cent omlaag. Een liter benzine kost nu nog 2,50 gulden, dat wordt dinsdag ruim 2,48 gulden. Dat meldt Bureau Telecommunicatie en Post

Hoewel de inkoopprijs van benzine gestegen is, zakt de prijs toch licht vanwege een correctie van de prijs. Elke maand wordt berekend hoeveel pomphouders extra kwijt zijn of juist erbij krijgen door de waarde van hun voorraden tijdens een prijswijziging. Dat wordt de correctiefactor genoemd en die bepaald mede de prijs.

Diesel

De prijs voor diesel stijgt daarentegen wel aan de pomp. En fors ook: dertien cent maar liefst. kost een liter nu nog bijna 1.92 gulden, vanaf dinsdag moet rum 2,04 gulden neergelegd worden voor een liter.

Het eindgebruikerstarief voor diesel is voornamelijk gestegen vanwege de verwerking van de helft van de prijsstijging van de vorige maand en ook vanwege de stijging van de aankoopprijs.

Om een grote schommeling in het eindgebruikerstarief van diesel in ├ę├ęn keer te voorkomen, wordt de prijsstijging verrekend als een negatief correctiecomponent. Deze maatregel zal in de komende maanden worden gecorrigeerd.