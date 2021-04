Bijna 100 agenten met covid-besmetting

WILLEMSTAD – Ook de politie kampt met veel coronabesmettingen. 97 agenten zitten thuis en negentien mensen van het ondersteunend personeel kunnen niet werken vanwege covid. Het gaat om in totaal 16 procent van al het politiepersoneel.

Zij zitten thuis omdat ze zelf besmet zijn en in isolatie moeten blijven of omdat zij in nauw contact waren met een besmette persoon en daarom verplicht in quarantaine zitten. Om toch controles uit te kunnen voeren op straat is extra hulp gevraagd van de Marine.