Bonaire lanceert online lessen over wegwerpplastic

34 Gedeeld

KRALENDIJK – De stichting Duurzaam Bonaire biedt gratis online lesprogramma’s aan over verminderen van het gebruik van plastic. Het programma heet Beyond Plastics en is zowel in het Engels als Papiaments beschikbaar.

De lessen gaan over de negatieve gevolgen van wegwerpplastic voor natuur en gezondheid. Hotels, accommodaties en tourbedrijven kunnen gebruikmaken van een zelfbeoordelingstool over hun plastic gebruik. Daarna volgen praktische tips om het gebruik van plastic te verminderen.

Lees ook: