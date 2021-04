Bonaire telt opnieuw coronadode

KRALENDIJK – Op Bonaire is wederom iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Er zijn daar nu elf personen gestorven aan Covid-19. Van de 49 testen waren er vandaag 18 positief. 64 personen zijn genezen.

Er verblijven in totaal 19 personen in het ziekenhuis door Covid-19. Daarvan 13 in het ziekenhuis op Bonaire, van wie zes op de Intensive Care. De rest van de patiënten is overgebracht in Aruba (1) en vijf personen naar Colombia. Het aantal actieve cases op Bonaire is nu 273.

