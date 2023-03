Bonevacia ziet brons op estafette als begin van nieuwe bloei

WILLEMSTAD – Liemarvin Bonevacia steeg tijdens de finale van de 4×400 meter estafette bij de EK indooratletiek boven zichzelf uit. De Curaçaose slotloper liep een splittijd van 45,67, was daarmee de snelste van alle finalisten, en sleepte er de bronzen medaille mee binnen voor de Nederlandse mannen.

“Dit was een statement, de eerste stap naar nieuw succes op de Spelen van Parijs in 2024. Ook al is het brons, we moesten vandaag een medaille halen”, zei de 33-jarige atleet, al jaren de vaandeldrager op de 400 meter.

Het jaar 2021 was een ongekend succesjaar voor de estafettemannen op de 4×400 meter. Eerst was er de Europese indoortitel, daarna winst in de World Relays en vervolgens kwam de stunt met zilver op de Olympische Spelen in Tokio. Vorig jaar was de oogst beduidend schraler met alleen brons op de WK indoor. Op de WK in Eugene en de EK in München bleef eremetaal buiten bereik.

“Vorig jaar hadden we tegenvaller na tegenvaller en was er verdriet. Daarom maakt nu de kleur niet uit, ik wilde per se een medaille halen. Als het de vierde plaats was geworden, waren we weer een hoekje gaan zitten janken.”

Bijna ging het nog mis in Istanbul, want Bonevacia kreeg op het laatste stuk nog een tik van de Spaanse loper. “Ik raakte uit balans, waardoor die Fransman er nog voorbij kon. Ik heb echt al mijn krachten gegeven voor die medaille en ook aan bondscoach Laurent Meuwly bewezen dat ik de laatste loper moest zijn.”