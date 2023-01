Braziliaanse grootste luchtvaartmaatschappij Azul voegt Curaçao toe aan route

WILLEMSTAD – Het Curaçao Tourist Board (CTB) maakt bekend dat Azul uit Brazilië op 24 juni begint met een directe wekelijkse vlucht naar Curaçao. Azul is de grootste luchtvaartmaatschappij van Brazilië wat betreft het aantal routes en bestemmingen dat wordt bediend, met meer dan 900 dagelijkse vluchten naar meer dan 150 bestemmingen.

De nieuwe vlucht is het gevolg van de groeiende vraag uit de Braziliaanse markt. Dit is ook te danken aan de inspanningen en goede samenwerking tussen lokale partijen zoals Curaçao Airport Partners (CAP), Curaçao Airport Holding (CAH) en CTB.

De vlucht naar Curaçao vertrekt vanaf de luchthaven BH in de stad Belo Horizonte in de staat Minas Gerais. De vlucht zal op zaterdagen vertrekken uit Brazilië in de ochtend en op zondagen zal de terugvlucht vertrekken uit Curaçao. Brazilië is een groeiende markt voor Curaçao en deze nieuwe verbinding is een belangrijke stap om de markt verder te laten groeien volgens de minister van Economische Ontwikkeling, de heer Ruisandro Cijntje.