Breda krijgt misschien Tulastraat

58 Gedeeld

BREDA – Breda krijgt in de toekomst wellicht een Tulastraat. De stad is van plan om nieuwe straten naar zwarte vrijheidsstrijders te vernoemen.

Het voornemen komt nadat op de Internationale Dag tegen Racisme een anti-racismegroep onder straatnamen van ‘foute zeevaarders uit de Nederlandse geschiedenis’ eigen naambordjes had opgehangen. Die groep wil af van namen als Witte de With straat of Trompstraat.

De stad wil niet af van die namen, maar is wel bereid om onderschriften te plaatsen. Wanneer het voornemen ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden is nog niet bekend.