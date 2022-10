Briëlle van Thijs vertegenwoordigt Curaçao op Miss Teen Latina 2022

WILLEMSTAD – Briëlle van Thijs gaat Curaçao vertegenwoordigen op de Miss Teen Latina 2022. Die wordt gehouden van op 12 november in Cartagena, Colombia.

Briëlle van Thijs is de dochter van Marushka van Thijs Jansen die Miss Curaçao was in 1994-1995. Zij vertegenwoordigde Curaçao ook enkele jaren geleden op Miss Universe-verkiezing.

Briëlle van Thijs bereid zich goed voor op de competitie. Zo volgt ze cursussen ‘spreken in het openbaar’, ‘catwalk’ en volgt ze gym- en bewegingsoefeningen. Ze oefent in de collectie van kleren die ze draait in Colombia.

De wedstrijd in Cartagena is te volgen via sociale media op onder andere de pagina van QMQ, de organisatie die onder leiding van Ayanette Statia Briëlle begeleidt.