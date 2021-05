Bursalen die af willen rijden moeten op tijd registreren

9 Gedeeld

WILLEMSTAD – Bursalen die komende zomer naar Nederland gaan en hun rijbewijs willen halen voor vertrek, moeten zich uiterlijk voor 15 juni registeren.

En daarbij moeten ze een bewijs van SSC of DUO meesturen zodat ze hun rijbewijs hier op Curaçao nog kunnen halen. Een garantie voor afrijden wil bureau rijbewijs niet geven, maar een examen aanvragen na 15 juni is in ieder geval te laat.