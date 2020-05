Buurman schiet buurman in de nek

2 Gedeeld

Willemstad – Bij een burenruzie in Amerikanenkamp is een van de buren gewond geraakt.

Hij kreeg het aan de stok met zijn buurman, die daarop een wapen pakte en hem in de nek schoot. Niet meteen fataal, want het slachtoffer wist op eigen kracht naar het politiebureau van Rio Canario te lopen. Daar werd meteen een ambulance gebeld. De politie heeft vervolgens de dader, een 52-jarige man opgepakt. Het wapen is in beslag genomen.

Lees ook: