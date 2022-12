Campus Radboud Universiteit Nijmegen krijgt pad met naam Doktoor

NIJMEGEN – Acht nieuwe paden op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen gaan de naam dragen van oud-studenten en -promovendi. Een van de naamgevers is Moises Frumencio da Costa Gomez, op Curaçao bekend als Doktoor.

Bij de sloop van gebouwen aan de Thomas van Aquinostraat in Nijmegen en de nieuwbouw van het Maria Montessorigebouw legde de Radboud Universiteit acht paden aan. Die hadden nog geen naam, tot nu.

De universiteit wilde de paden naar oud-studenten vernoemen en de Nijmeegse gemeenteraad ging daar afgelopen week mee akkoord.

Doktoor

Da Costa-Gomez was in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw student rechtsgeleerdheid in Nijmegen. In 1951 tot 1954 werd hij voorzitter van de regeringsraad en was de eerste premier van de Nederlandse Antillen bij de aanvaarding van het Statuut, dat voor een groot deel zijn handtekening draagt.

De Universiteit van de Nederlandse Antillen, de UNA, kreeg drie maanden nadat de Antillen werden afgeschaft de naam van Doktoor: de University of Curaçao mr. dr. Moises Frumencio da Costa Gomez.

Op de nog te plaatsen borden zullen de namen van vier mannen en vijf vrouwen prijken. Volgens universiteitsblad Vox zullen in het voorjaar van 2023 de paden officieel onthuld worden.

