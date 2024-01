Caribische diaspora vertelt eigen verhalen

AMSTERDAM – Stichting WeConnect en Pakhuis de Zwijger organiseren op donderdag 25 januari het netwerkevent Diaspora Dialogen; Bou di Watapana II in Amsterdam. Dit is een vervolg op de eerste succesvolle editie van afgelopen oktober. Doel is om creatieve professionals uit de Caribische diaspora aan het woord te laten; wie zijn ze, wat maken ze en waarom? Op welke manier komt hun band met de eilanden tot hun uiting in hun werk?

Er is een groeiende behoefte aan dit soort bijeenkomsten, merkt Tanja Fraai, manager van de educatieve stichting WeConnect. “We zijn overspoeld met positieve reacties na de eerste dialoogsessie bij Pakhuis. Dat was de inspiratie voor een vervolg waarin onze eigen verhalen een plek krijgen. We willen een showcase laten zien van het Caribisch talent in Nederland. Talent dat zich wel degelijk verbonden voelt met de eilanden en dat ook tot uiting laat komen in de films, verhalen en podcasts die ze maken.”

Creatieve professionals

Een interessant panel neemt deel aan de Dialogen. Filmmaker en regisseur Shamira Raphaëla won diverse internationale prijzen voor haar indringende documentaires. Hadie Davis en Jody Morgan maken samen de podcast ‘Bite the bullet’. Sjoerd Scott heeft zijn sporen verdiend als stand-up comedian. Juny Martina is bekend van zijn geëngageerde raps. De presentatie van de avond is in handen van de ervaren moderator en programmamaker Gilberto Morishaw.

De titel van deze dialoog is Bou di Watapana! dus ‘Onder de Watapana!’. Met als thema 11‘Art, content and our own stories. Programmeur Kjelld Kroon licht vanuit Pakhuis de Zwijger toe: “We gaan ons, samen met alle bezoekers, verdiepen in de rol van kunst in onze gemeenschap. We bespreken hoe kunst ons kracht geeft, ons met elkaar verbindt, ons de ruimte biedt voor uitdrukking en ook een middel kan zijn voor verandering. Het wordt een leuke en informatieve avond. Natuurlijk onder het genot van lekkere pasa palu!”

Aanmelden

De Diaspora Dialogen ‘Bou di Watapana!’ is gratis toegankelijk. Iedereen die affiniteit heeft met het thema is welkom en wordt nadrukkelijk uitgenodigd om mee te praten. Aanmelden is verplicht en gaat eenvoudig via de website.