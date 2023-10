Carmabi sluit Mangrove Park opnieuw vanwege rioleringsproblemen

WILLEMSTAD – Het Curaçao Rif Mangrove Park is per direct gesloten vanwege problemen met de riolering die ontstonden door een overstort in de nacht van 4 op 5 oktober. De overstort vond plaats in het oostelijke deel van het park en heeft stankoverlast veroorzaakt. Om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te garanderen, heeft het beheer, onder leiding van Carmabi, besloten tot de tijdelijke sluiting.

Carmabi zegt de situatie dagelijks te evalueren. Zodra het rioolwater uit het park is verdwenen, zal het Mangrovepark zijn deuren weer openen voor publiek.

De problemen met de riolering in het park worden steeds frequenter. In juli gaf Carmabi aan dat er een paar meter pijp ontbreken om de problemen op te lossen.