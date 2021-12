CHATA houdt rekening met vaccinatieplicht

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – CHATA houdt rekening met een toekomstige vaccinatieplicht. De lobbyvereniging van de grote hotels op Curaçao liet zich daarom deze week voorlichten door arbeidsjuristen.

Het gebeurt al in andere landen in de wereld en zelfs dicht bij huis. Aan de Franse kant van Sint Maarten geldt een vaccinatieplicht voor specifieke sectoren. Op Curaçao is ontslag op basis van vaccinatieweigering niet mogelijk. Maar in de praktijk wordt er door de rechter wel rekening gehouden met bepaalde specifieke omstandigheden. Maar elke zaak zal individueel in de rechtszaal bepaald worden. Chata-leden voeren een actieve campagne om vaccineren van personeel te stimuleren.

