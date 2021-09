CHATA tevreden over hotelbezettingscijfers augustus

5 Gedeeld

WILLEMSTAD – Hospitalityvereniging Chata blikt blij en tevreden terug op de hotelbezettingscijfers van augustus. Juli liet al een hogere bezettingsgraad zien ten opzichte van dezelfde maand in 2019 – vóór de coronaperiode – maar nu toont ook augustus 2021 positieve cijfers.

En hoewel de bezettingscijfers lager zijn dan augustus 2019, is Chata tevreden over een hoger gemiddeld dagtarief en opbrengst per beschikbare kamer. „De sector is zeer tevreden dat de grotere hotels eindelijk een sterk herstel laten zien na een negatief eerste helft van dit jaar.”

