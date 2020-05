CHATA wil voldoen aan post-Covid19

51 Gedeeld

Willemstad- Hotels en accomodaties die lid zijn van CHATA moeten voldoen aan de nieuwe gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen na Covid19.

De belangenclub van deze sector heeft die vastgelegd in een rapport voor best practices voor de gehele toeristensector. In het rapport wordt de veiligheid van zowel de gast als de werknemer gegarandeerd. Zo wordt onder andere een kamer 24 uur leeggelaten en daarna grondig schoongemaakt voor de volgende gast.

Het best-practises rapport is HIER te downloaden.

