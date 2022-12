Children’s Museum Curacao viert 5-jarig jubileum

WILLEMSTAD – Deze week viert Stichting Kindermuseum Curacao haar vijfde verjaardag. Dit wordt de hele week gevierd met allerlei leuke activiteiten binnen het museum. Ter gelegenheid van deze verjaarsweek werd een gloednieuwe CD met traditionele Papiamentstalige kinderliedjes gepresenteerd. De CD is geproduceerd door Jean-Jaques Rojer en uitgebracht door Henry van der Kwast van Maduro Holding.

Vijf jaar geleden opende het Kindermuseum van Curacao zijn deuren voor publiek. Sinds die tijd heeft het museum bijna 100.000 bezoekers mogen ontvangen, dit zijn zowel lokale kinderen en ouders als toeristen, maar ook scholen en gratis bezoekers.

Er zijn meer dan 500 verjaardagsfeestjes georganiseerd en heel veel nieuwe educatieve programma’s ontwikkelt voor de doelgroep, kinderen van 1 tot en met 10 jaar.

“Ondanks de Covid pandemie, die zich 2,5 jaar na de opening presenteerde, heeft het Kindermuseum een enorme groei doorgemaakt. Het Kindermuseum is naar eigen zeggen veel meer geworden dan een museum op zich.

Dankzij het creatieve team zijn er ondanks de financieel uitdagende tijden nieuwe programma’s ontwikkelt zoals het Museum on the Go project, wat zij nog steeds uitvoeren voor iedereen die om welke reden dan ook het Kindermuseum niet kan bezoeken.

De CD Ban Pas’ un Ròndu is opgenomen met meer dan 30 muzikanten van overal ter wereld. Zes kinderen zongen traditionele Curacaose liedjes zoals Karpinté ta mas ku rei en Ta kon nos ta balia, maar dan in een volledig nieuw muzikaal jasje.

“Een ontzettend mooi product waar we als Curacao heel trots op mogen zijn”, aldus Rohani de Pont. De opbrengst van de verkochte CD’s wordt aan het Kindermuseum gedoneerd zodat er meer projecten voor kinderen uit voort kunnen vloeien.