Algemeen Chobolobo Plaza wordt nieuw winkelcentrum, sloop oude panden begonnen Redactie 23-04-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het langverwachte project Chobolobo Plaza, dat een nieuw, uitgebreid winkelcentrum belooft, krijgt weer vaart na de sloop van het laatste gedeelte van het oude winkelcentrum aan de Schottegatweg Oost. Dit project van Taubco Management bv, oorspronkelijk aangekondigd in juli 2017, leek jaren stil te liggen, maar toont nu tekenen van vooruitgang.

Bijna zeven jaar na de eerste aankondiging via een reclamebord is de sloop van het voormalige winkelcomplex, waar voorheen onder andere Samsom gevestigd was, afgerond. Dit markeert een nieuwe fase in de ontwikkeling van het ambitieuze Chobolobo Plaza, dat zich uitstrekt tot achter het oude complex aan Landhuis Chobolobo.

Informatie over de voortgang van het project blijft schaars; directeur Irwin Tauber heeft recent geen nieuwe details over de planning of de voortgang gedeeld. Eerdere berichten suggereren dat het project in twee fasen zou worden opgebouwd met een geplande voltooiing medio 2019, maar deze planning bleek niet haalbaar.

De website van Taubco geeft momenteel geen update over de planning, maar benadrukt wel dat Chobolobo Plaza een winkelcentrum van hoge kwaliteit moet worden, met een architectuur die is geïnspireerd op een moderne versie van de Handelskade. Taubco Management is geen onbekende in de vastgoedwereld; eerder realiseerden zij al Churchill Plaza en Juno Plaza.