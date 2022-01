CMC beperkt bezoekers uren om Corona-situatie

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center beperkt de bezoekuren aan het ziekenhuis. Reden zijn de oplopende besmettingscijfers op het eiland. Slechts één bezoeker is toegestaan om ​​tussen 17.00 en 19.00 uur langs te komen.

Entree is alleen via de parkeergarage aan de zijkant van Pater Eeuwensweg. De bezoeker moet bovendien bekend zijn als hoofdcontactpersoon van de patiënt. Bij aankomst wordt dat gecontroleerd met de sedula of paspoort. Wie covid-verschijnselen heeft is niet welkom.

Wie desondanks toch een patiënt wil zien, kan gebruik maken van een speciaal ‘stay connected’-online programma die het ziekenhuis aanbiedt.

