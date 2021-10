CMC krijgt aanwijzing van de Inspectie

16 Gedeeld

WILLEMSTAD – De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft het CMC een aanwijzing gegeven. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Daarin staat dat alle zorg, dus ook de medisch niet-noodzakelijke zorg voor SVB- patiënten moet worden uitgevoerd.

Volgens de Inspectie is daar ook geld voor. Het ziekenhuis heeft ten onrechte de rekening voor covid-19 zorg uit het reguliere SVB-budget betaald. Dat had apart gefactureerd moeten worden, omdat het om ‘een rampenopvang-situatie’ gaat. Voor de kosten van niet verzekerde Venezolanen moet nog wel een duurzame en spoedige oplossing gevonden worden, aldus de Inspectie.

