CMC op de vingers getikt om chirurg

WILLEMSTAD – Het CMC is door de rechter op de vingers getikt in de zaak van chirurg Menno Misset. Het ziekenhuis mag de arbeidsovereenkomst met hem niet ontbinden. Tegen de algemeen chirurg waren verschillende klachten binnengekomen.

Zo zou een patiënt een verkeerde borstamputatie hebben ondergaan. Maar van medische fouten is volgens de rechtbank vooralsnog geen bewijs geleverd. Bovendien deed het ziekenhuis geen eigen onderzoek maar liet zich leiden door berichten in de media. Misset mag overigens niet zomaar weer aan het werk. Pas als deskundig onderzoek uitwijst dat er niets aan de hand is, mag hij zijn loopbaan hervatten

