Corendon gaat vluchten aanbieden van Brussel naar Curaçao met Air Belgium

6 Gedeeld

Foto: Larry Every

Bron: luchtvaartnieuws.nl

CHARLEROI – Air Belgium kondigde eerder deze week aan dat de luchtvaartmaatschappij de vluchten naar Curaçao gaat hervatten en haar vluchten naar Curaçao flink heeft gewijzigd. In plaats van eind oktober zet de Belgische luchtvaartmaatschappij pas medio december weer koers naar het Caribische eiland. En in plaats vanaf Charleroi zullen de vluchten vanuit Brussel vertrekken. Op de vluchten naar Curaçao werkt de Belgische luchtvaartmaatschappij samen met touroperator Corendon, dat daarmee een alternatief kan bieden voor de KLM-vluchten vanaf Schiphol.

De vluchten vanaf Brussels Airport naar Curaçao staan tot en met eind maart twee keer per week in de planning. Op de heenvlucht vindt een tussenstop plaats in Punta Cana, in de Dominicaanse Republiek.

De vluchten vinden elke woensdag en zaterdag plaats. Het vertrek vanaf Brussel is om 10.00 uur, met een aankomsttijd van 14.25 uur in Punta Cana. Om 15.40 uur wordt doorgevlogen naar Curaçao, waar de vlucht om 17.10 uur arriveert. De terugvlucht vertrekt om 18.40 uur vanuit Curaçao en landt de volgende dag om 10.00 uur in Brussel.

Wat ook wijzigt is dat Air Belgium de vluchten naar Curaçao gaat uitvoeren met haar gloednieuwe Airbus A330-900 (A330neo). Aan boord van dat toestel komen 286 stoelen, verdeeld over Business, Premium Economy en Economy Class. Tot nu toe zette de maatschappij uitsluitend Airbus A340-300’s in op haar routes naar de Antillen.

Route opgeschort

Air Belgium ging begin juli van start met de lijndienst vanaf Charleroi Airport naar Curaçao, met een tussenstop op Martinique. Op 21 augustus werd de route opgeschort vanwege een door het oplopende aantal coronabesmettingen ingestelde lockdown op Martinique. Het plan was toen nog om de route op 20 oktober te hervatten.

Samenwerking Corendon

Door vanaf Brussels Airport te gaan vliegen in plaats van vanaf Charleroi wordt de route interessanter voor de Nederlandse markt, gezien de kleinere afstand tot de grens. Op vluchten naar Curaçao werkt de Belgische luchtvaartmaatschappij samen met touroperator Corendon, dat daarmee een alternatief kan bieden voor de KLM-vluchten vanaf Schiphol.

Air Belgium staat op het punt haar eerste van twee A330neo’s in ontvangst te nemen, ter vervanging van twee A340-300’s. Het nieuwe type wordt vanaf medio oktober ingezet op de nieuwe lijndienst Brussel-Mauritius. Vanaf Charleroi hervat Air Belgium per 23 oktober de vluchtuitvoering naar Martinique en Guadeloupe. Op die route blijft de maatschappij vliegen met de A340.

Lees ook: