Corendon opent reisbureau op CuraÃ§ao

Luchtvaart & Reizen Corendon opent reisbureau op Curaçao Redactie 2024-03-14 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Corendon heeft zijn eerste reisbureau op Curaçao geopend. Gelegen in het historische Scharloo naast The Ritz Village hotel, is het bureau een directe link voor eilandbewoners en bezoekers om gemakkelijker vluchten, pakketreizen, en hotelverblijven te plannen en boeken.

Deze stap volgt naar eigen zeggen op het succes van de lijnvluchten die Corendon sinds november vorig jaar aanbiedt tussen Amsterdam en Curaçao.

Het reisbureau, dat nu al operationeel is, staat gepland voor een officiële opening op 9 april. Bezoekers kunnen er terecht voor een breed scala aan diensten, zoals het boeken van vluchten, het regelen van pakketreizen naar Europa, Turkije, en Afrika, en het boeken van dagpassen voor het Corendon Mangrove Resort en het bijbehorende Aquapark. Ook biedt het bureau de mogelijkheid om accommodaties te reserveren in de drie Corendon-hotels in Amsterdam.

Atilay Uslu, mede-oprichter van Corendon, benadrukt het belang van Curaçao voor het bedrijf: “Curaçao is onze parel in de Cariben. Met de opening van dit reisbureau in Willemstad faciliteren we de reisbehoeften van eilandbewoners en toeristen, zowel naar Nederland als naar andere Corendon-bestemmingen.”

De lijnvluchten van Corendon bieden vijf keer per week een comfortabele en betaalbare verbinding tussen Schiphol en Hato airport, uitgevoerd met een hypermoderne Airbus A350. Deze service versterkt de toegankelijkheid en reisopties voor zowel Nederlandse als Curaçaose reizigers.