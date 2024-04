Nieuws Curaçao Corendon sluit weer aan bij Chata Redactie 30-04-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Corendon heeft opnieuw aansluiting gevonden bij de Curaçao Hospitality and Tourism Association, CHATA. Deze hernieuwde samenwerking is volgens beide partijen een belangrijke stap voorwaarts in de streven naar een duurzame toekomst voor de toeristische sector op het eiland.

In een tijd waarin de toeristische industrie zowel voor uitdagingen als kansen staat, benadrukt Corendon het belang van samenwerking binnen de sector. Door de krachten opnieuw te bundelen met CHATA, benadrukt het bedrijf het belang van een gezamenlijke aanpak om de toeristische sector te verduurzamen en verder te ontwikkelen. Atilay Uslu, oprichter en CEO van Corendon, is naar eigen zeggen al lang een voorstander van samenwerking en duurzame groei.

CHATA heeft met enthousiasme gereageerd op de vernieuwde betrokkenheid en het vertrouwen van Corendon. Samen zetten zij zich in om de toeristische sector van Curaçao niet alleen te versterken, maar ook uit te breiden. Deze samenwerking belooft een hoopvolle toekomst voor alle partijen die betrokken zijn bij het toerisme op het eiland.