Corona-app voor horeca Curaçao ter discussie

WILLEMSTAD – Minister-president Gilmar Pisas zegt dat de overheid niemand zal verplichten om zich te laten vaccineren, maar kijkt wel naar omliggende landen waar al maatregelen worden genomen voor mensen die wel of niet gevaccineerd zijn.

Zo wordt als voorbeeld New York gegeven waar je een vaccinatiebewijs moet laten zien om bij een restaurant te mogen dineren. Komende dinsdag wordt de uitgaanssector geanalyseerd door de regering. Dan wordt ook over een corona-app gesproken. Pisas benadrukt dat we samen moeten werken en ons aan de maatregelen moeten houden.

