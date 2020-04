Coronatoelage politie kost drie miljoen

214 Gedeeld

Willemstad – De Corona-toelage en overuren van de politie gaat de schatkist het komende half jaar naar schatting drie miljoen gulden extra kosten. Dat meldt het Antilliaans Dagblad op basis van gesprekken met minister Girigorie.



De minister van Justitie zegt dat dat niet is begroot. Hij denkt dat het geld moet komen uit nog niet bestaand calamiteitenfonds. Hoe die dan wordt gefinancierd is niet duidelijk.



De calamiteitentoelage is ooit afgesproken met de vakbonden en kan niet zomaar opzij gezet worden, aldus Girigorie.