COVID-19 vaccinatie eerst naar zieken en ouderen

Willemstad – De Gezondheidsraad in Nederland adviseert om ook op Curaçao, Aruba en Sint Maarten eerst 60-plussers en medische risicogroepen te vaccineren tegen COVID-19. Daarmee wordt naar verwachting de meeste gezondheidswinst behaald.

Er is in eerste instantie maar een beperkt aantal vaccins beschikbaar. De medische informatiesystemen op de eilanden zijn mogelijk niet toereikend om alle risico-groepen te identificeren. Om die reden raadt de Gezondheidsraad aan om in ieder geval alle mensen boven de 60 jaar te vaccineren.

