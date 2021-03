WILLEMSTAD – De Curaçao Restaurant Association maakt zich zorgen over de nieuwe maatregelen die vanaf morgen ingaan. Volgens de CRA zijn de reserves bij de restaurants op en biedt delivery geen uitkomst door de hoge kosten.

Door deze maatregelen zullen veel restaurants de deuren moeten sluiten. Ze vragen zich af waarom de maatregelen zoals in december niet weer kunnen worden ingevoerd. Ook denkt de CRA dat de kans op snel herstel in de horeca een stuk kleiner is geworden.