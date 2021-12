Curaçao heeft de coronasituatie goed onder controle

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – De corona situatie op het eiland gaat goed dankzij de bevolking. Ruim 95.000 personen hebben al 1 prik gehad.

Er is een daling te zien in het aantal besmettingen en zo komen we er volgens Izzy Gerstenbluth achter dat de antigeentest op de derde dag na aankomst goed werkt.

Op Curaçao krijgen 25 tot 65-jarigen het meeste covid, niet kinderen, zoals in andere landen. Als voorzorg zijn de grenzen gesloten voor mensen uit de Omicron landen vanaf afgelopen zondag.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures