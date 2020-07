Curaçao is warm vandaag

102 Gedeeld

Willemstad – Je hebt het vandaag vast al gemerkt: het is warm. De meteo zegt dat dat klopt, maximaal 34 graden vandaag, maar zonder wind.

Dat alles heeft te maken met een hoge druk gebied in onze regio na de passage van het slechte weer afgelopen weekend. Hoe lang dat gaat duren is nog maar de vraag.

Dit weekend wordt er in ieder geval weer wind verwacht. Op de Atlantische Ocean ontwikkelen zich twee nieuwe weersystemen.

Van beiden meldt het Hurricane Centre in Amerika dat het nog niet te zeggen is of die zich ook tot stormen gaan ontwikkelen en welke richting die dan uitgaan.

