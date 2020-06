Curaçao kort verplichte coronaquarantaine

16 Gedeeld

Willemstad – Curaçao heeft de verplichte quarantaine ingekort naar acht dagen. Dat was veertien dagen. Volgens de Curaçaose regering kan dat worden ingekort zonder dat er grote risico’s ontstaan.

Per 1 juli mogen Nederlanders op vakantie komen en hoeven dan niet meer in quarantaine. Ze moeten wel vlak voor vertrek een coronatest ondergaan. Aruba opent op 1 juli ook de grenzen voor Nederlandse toeristen en tien dagen later voor Amerikanen en Canadezen.

