Curaçao krijgt Nationaal Taalinstituut

WILLEMSTAD – Curaçao zet een belangrijke stap in de ontwikkeling van zijn meertalige samenleving met de oprichting van het Nationaal Taalinstituut Curaçao. Het NTIC, zoals het afgekort genoemd wordt, start officieel op 1 december. Dit nieuwe instituut markeert naar eigen zeggen een mijlpaal in het taalbeleid van het eiland, waar Papiaments, Engels, Nederlands en Spaans een fundamentele rol spelen in het dagelijks leven.

“Het eiland Curaçao kent een dynamische en meertalige karakter en ziet zijn talen als een kostbaar bezit”, zegt het NTIC. “Wij dragen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het taalbeleid, gericht op het behoud van deze taaldiversiteit. Dit houdt in dat het Papiaments, de moedertaal van veel Curaçaoënaars, evenals de ‘vreemde talen’ Nederlands, Engels en Spaans, op een evenwichtige manier worden bevorderd.”

Afdelingen

Het NTIC bestaat uit twee afdelingen: de Akademia di Papiamentu en de afdeling Moderne Vreemde Talen. De Akademia di Papiamentu richt zich op de bevordering en ontwikkeling van het Papiaments, inclusief aspecten zoals spelling, grammatica en het creëren van leermiddelen. De afdeling Moderne Vreemde Talen focust op de ondersteuning van het taalbeleid voor het Nederlands, Engels en Spaans.

Een belangrijke ontwikkeling is de overgang van de taken van de Fundashon Material pa Skol (FMS) naar het NTIC, waardoor de productie van taalmateriaal en de bevordering van taalonderwijs onder één dak komen. Dit betekent ook een herstructurering onder nieuwe statuten, in lijn met de Code of Governance.

In de toekomst streeft het NTIC ernaar samen te werken met de ABC-eilanden, Nederland en andere relevante organisaties zoals de Caribbean Examinations Council en het Expertise-centrum voor Toetsen en Examens, ETE. Het doel is de verdere ontwikkeling en harmonisatie van het taalbeleid, waarbij het nieuw te vormen ABC-platform Union di Papiamentu een sleutelrol speekt in samenwerking met de Nederlandse Taalunie.

De oprichting van het NTIC is naar eigen zeggen een cruciale stap voor Curaçao in het erkennen en versterken van haar meertalige identiteit. Het biedt niet alleen ondersteuning voor het onderwijs en de maatschappij, maar versterkt ook Curaçao’s positie in de regio en daarbuiten als een unieke, meertalige gemeenschap.