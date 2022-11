Curaçao na Bonaire geteisterd door hevige regenval

WILLEMSTAD – Curaçao heeft vanochtend last gehad van hevige regenval met overstromingen tot gevolg. Luchthaven Hato sloot gaar poorten omdat grondoperaties niet meer uitgevoerd konden worden. Divi Divi hield haar vliegtuigen aan de grond.

Overstromingen zijn gemeld in wijken van Bandariba, de oostkant van het eiland. Bij Seinpost werd in één bui 77.8 millimeter regen gemeten. Dat is bijna tachtig liter water per vierkante meter.

Het gebied rond de Gosieweg en de Snipweg aan de kant van het Triniteit College en Brievengat bij FEFFIK zijn momenteel niet begaanbaar. Probleem is dat de grond al verzadigd is door de regen van de afgelopen weken, waardoor die nog slechter wegloopt dan normaal.

Blijft nat

De Meteorologische Dienst waarschuwde vanochtend al dat niet alleen Bonaire last had van regen, maar dat Curaçao zich ook op moest maken voor natte voeten. Code geel werd om half twaalf afgegeven.

Volgens Olav Geijs van het Caribbean Weather Center hebben de zuidelijke eilanden last van de grote storing die onder naam Nicole naar de Verenigde Staten trekt.

Het blijft vandaag en morgen nat op de eilanden. De storing die het weer nu veroorzaakt wordt vrijdag opgevolgd door een nieuwe tropical wave, die richting de eilanden trekt. November blijft daarom een natte maand.

