Curaçao neemt deel aan Festuris 2022 in Brazilië

WILLEMSTAD – Curaçao is aanwezig op het 34e Gramado International Tourism Festival, Festuris. Dat wordt gehouden van 3 tot 6 november in Brazilië. Dat meldt het Curaçaose Tourisme Bureau, CTB.

“De Braziliaanse markt ligt open voor Curaçao en daarom komt CTB met een delegatie van tien hotels en resorts naar de beurs, waaronder Avila, Kunuku Aqua Resort, Corendon, Papagayo, Renaissance en Sandals.

Voor deze editie heeft CTB een eigen stand en een scenografie met strand om alle bezoekers aan te moedigen selfies en foto’s in de ruimte te maken.

CTB profileert Curaçao als een Caribische bestemming met meer dan 35 stranden, een divers erfgoed met 55 verschillende culturen en een ongeëvenaarde traditionele Europese architectuur.

Curaçao is volgens CTB een perfecte setting voor alle soorten reizigers. Willemstad, een UNESCO-werelderfgoed, is een zeldzaam juweeltje in het Caribisch gebied.