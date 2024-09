Luchtvaart & Reizen Curaçao North Sea Jazz Festival zorgt voor piek in verblijfstoerisme Redactie 14-09-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao heeft in augustus bijna 60.000 verblijfstoeristen op bezoek gehad, een stijging van bijna twintig procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het laatste weekend van de maand zorgde voor een flinke piek in bezoekersaantallen dankzij het Curaçao North Sea Jazz Festival.

Volgens voorlopige gegevens trok het festival veel toeristen aan, vooral uit Aruba, Suriname, Colombia, Brazilië, de Verenigde Staten en Nederland. De positieve cijfers benadrukken de groeiende aantrekkingskracht van het eiland op internationale bezoekers.

Landen

Nederland blijft de belangrijkste bron van verblijfstoeristen voor Curaçao. In augustus kwamen bijna 21.000 Nederlandse toeristen naar het eiland, een stijging van 22 procent ten opzichte van vorig jaar. De meeste Nederlanders kozen voor alternatieve accommodaties buiten de resorts, met 52 procent die hier de voorkeur aan gaf. De gemiddelde verblijfsduur van Nederlandse toeristen was ruim elf nachten.

De Verenigde Staten is na Nederland de grootste markt voor toeristen op Curaçao. In augustus kwamen bijna 15.000 Amerikanen naar het eiland, een toename van 24 procent vergeleken met 2023. De meeste Amerikaanse bezoekers verbleven in resort hotels en bleven gemiddeld zes nachten. De meeste toeristen uit de VS kwamen uit New York, New Jersey en Florida.

Ook het aantal toeristen uit Colombia groeide fors. In augustus kwamen er ruim 4.300 Colombianen naar Curaçao, een stijging van bijna 40 procent. Zij verbleven gemiddeld vijf nachten, waarbij meer dan de helft koos voor een resort.

Jaarcijfers

Het toerisme naar Curaçao presteert volgens toerismebureau CTB in 2024 tot nu toe indrukwekkend. In de eerste acht maanden van het jaar ontving het eiland bijna 464.000 verblijfstoeristen, een groei van 24 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Naast Nederland en de Verenigde Staten blijven ook markten als Colombia, Brazilië en Canada het goed doen.

Wanneer alle bezoekers bij elkaar worden opgeteld, verblijfstoeristen, cruisepassagiers en dagtoeristen, dan kwamen er in heel 2024 ruim één miljoen mensen naar Curaçao. Dit is een stijging van 23 procent ten opzichte van vorig jaar. Het lijkt erop dat Curaçao zijn positie als toeristische trekpleister in de regio verder versterkt, aldus het CTB.

