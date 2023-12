Curaçao schittert morgen in Ranking the Talent op SBS6

WILLEMSTAD – De op Curaçao wonende operazanger Michiel René van ‘t Landt doet morgen, zaterdag 9 december mee met het televisieprogramma Ranking The Talent op SBS6. De uitzending is om 20.00 Nederlandse en 15.00 Curaçaose tijd.

Michiel René is geen onbekende op het gebied van klassieke muziek. Hij zong eerder in Una Voce Particolare van Ernst Daniël Schmid en was recenter te zien in Aria, het operaprogramma van Omroep Max.

Komend jaar treedt Michiel René op in de Carnegie Hall in New York. Naast zijn carrière als operazanger is hij ook advocaat bij HBN Law & Tax gevestigd in Otrobanda. Michiel René heeft inmiddels een paar keer opgetreden op Curaçao en op de planning staat dat hij dit komend jaar vaker zal doen.

Michiel René zal tijdens Ranking The Talent naast vele andere topacts van over de hele wereld te zien zijn. Als trotse inwoner van Curaçao hoopt hij de Curaçaose bevolking ook trots te maken.

Ranking the talent

Elke aflevering van Ranking the Talent bevat twee rondes van vijf acts: vijf vocale optredens, variërend van alle muziekgenres, en vijf niet-vocale optredens, variërend van dans tot magie en meer.

Elk lid van het vijfhonderd man sterk publiek beoordeelt de acts tussen 1 en 10. Hun collectieve oordeel culmineert in een niet bekendgemaakte TOP 5 ranglijst.

Na elke ronde van vijf is het aan de twee celebrity-duo’s in de studio EN de kijkers thuis om via de gratis app te proberen de rangschikking van het publiek te voorspellen. Welke acts stonden bovenaan de lijst, en welke onderaan?

Hoe nauwkeuriger hun voorspellingen, hoe meer punten ze verdienen en hoe meer kans ze hebben op fantastische prijzen. Nadat de stemming is voltooid, zal de gastheer de ranglijst onthullen.