Curaçao speelt zaterdag eerste wedstrijd Gold Cup

WILLEMSTAD – Curaçao speelt komende zaterdag, 10 juli haar eerste wedstrijd in de Gold Cup tegen El Salvador. De andere opponent in poule A is Mexico, de derde tegenstander is Trinidad en Tobago of Frans Guyana.

Beide teams spelen vandaag in de tweede voorronde om hun ticket voor de Gold Cup. Die wordt gehouden in de Verenigde Staten. Tegenstander Mexico is favoriet bij de bookmakers. Zij wonnen het toernooi al acht van de veertien keer.

