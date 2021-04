Curaçao stapt over van Pfizer op het Moderna-vaccin

6 Gedeeld

WILLEMSTAD – Curaçao stapt over van het Pfizer-vaccin op het Moderna vaccin. Ook in het geval van het Moderna vaccin gaat het om twee prikken, net als Pfizer. Voordeel van Moderna is dat het vaccin niet bij -80 graden bewaard hoeft te worden. Het vaccin kan gewoon in de koelkast blijven.

Reden voor de verandering is het besluit van Nederland om Moderna te sturen. Dat land betaalt voor elke prik. Heb je je eerste vaccinatie trouwens gehad met het Pfizer-vaccin, dan krijg je de tweede ook van Pfizer.

